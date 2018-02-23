Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de bulunan bir Türk vatandaşı daha serbest bırakıldı

Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu. Alman hükümeti Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarını serbest bırakılmasını talep ediyor.

Türkiye’de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de 16 Şubat’ta tahliye edilmiş ve aynı gün Türkiye’den ayrılmıştı. Yücel’in serbest bırakılmasından sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecinin serbest kalmasını sevinçle karşıladığını söylemiş ve federal hükümetin “Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan” diğer tutukluluların da serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini açıklamıştı.