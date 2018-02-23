Barış İçin Akademisyenler bildirisi davasında ilk karar çıktı
“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle yargılanan akademisyenlere açılan davalarda ilk karar bugün çıktı
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Üniversitesi'nden araştırma görevlileri Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz ile Ezgi Pınar'a ve İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Önder'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezaları ertelendi.
Bugün duruşmaları görülen diğer akademisyenlerden Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Doç. Dr. Veli Polat’ın duruşması 4 Nisan’a; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlisi İrfan Emre Kovankaya , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip ve İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen Doç. Dr. E.K.’nin duruşması 9 Nisan’a ertelendi.