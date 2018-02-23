Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali'den şok eden açıklamalar

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, annesiyle ilgili verilen ceza kararı hakkında ilk kez açıklama yaptı

Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı" açıklamasında bulunan Mehmet Ali Ilıcak, "Bir ceza bekliyordum ama bu kadar ağırını beklemiyordum" dedi.

RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak Oğhan'ın "Sizce anneniz suçlu mu" sorusuna, "Bu kadar ağır bir cezayı hak etmiyordu. Annem darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı, yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi, değil, FETÖ'cü mü, değil. Annem hiçbir zaman bir tarikatın, bir cemaatin içerisinde olmaz" diye konuştu.

'ANNEME KEFİL OLAMAM'

Ilıcak, "Geçen sene Erdoğan'la yaptığınız görüşmede annenizin bahsi açıldı mı" sorusuna ise "Ben Cumhurbaşkanı'ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki" ifadelerini kullandı.

'ANNEM KEŞKE BENİ DİNLESEYDİ'

Annesiyle fikri olarak bambaşka noktalarda olduklarını belirten Mehmet Ali Ilıcak "Ben annemin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmedim. Bunu alenen söyledim. Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti" diye konuştu.

'YANLIŞ TARAFTA YER ALDI'

"Annem darbe olsun saikiyle yapmamıştı. Yanlış tarafta yer aldı. Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil" diyen Ilıcak şu ifadeleri kullandı: "Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı hak etmediğini düşünüyor. Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki; bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin."

Annesine verilen cezada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dahli olmadığını söyleyen Mehmet Ali Ilıcak "Ama bir sürü kraldan çok kralcı olduğu için etrafta, bir şekilde rövanşist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum" dedi.