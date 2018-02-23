Kimse Yok Mu Derneği'nin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kimse Yok Mu derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 yönetici hakkında gözaltı kararı alındı

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.