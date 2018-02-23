Yurtta havalar nasıl olacak 23 Şubat il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun bazı bölgelerinde yağışlar sağanak ve kar şeklinde etkili olacak

Yurtta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 15