Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi vuracak

Sibirya soğukları nedeniyle Türkiye'de 28 Şubat Çarşamba günü şiddetli kar yağışı bekleniyor

Sibirya kökenli soğuk hava akımının Balkanlar üzerinden Akdeniz’e ineceği belirtilen uzun vadeli hava raporunda “Soğuk hava Balkan ülkelerinin bir bölümünü de etkisi altına aldıktan sonra Akdeniz üzerinde alçak basınç kitlesiyle buluşacak. Bunun sonucunda 26 Şubat'ta İtalya’nın doğusuyla Yunanistan üzerinde şiddetli rüzgarlarla birlikte bu defa alçak basınç merkezi oluşacak. Tüm bu bölgenin bir aylık yağış normlarını alması bekleniyor” denildi.

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT

Türkiye’yi Ege ile Batı Trakya’dan başlayarak etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın 28 Şubat'ta İstanbul’a ulaşacağı da tahmin edilmekte. İstanbul’un Şubatın son günüyle 1 Mart'ta aşarı yağış alacağı söylenmekte. Gündüzleri 5-7 derecelere düşecek hava sıcaklığı geceleri 2-3 derece seviyelerinde kalacağı için yağışların genelde yağmur şeklinde olacağı da tahmin edilmekte. Yağışlı havanın hafta sonu Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde ve özellikle Antalya’da fırtına şeklinde kendisini göstereceği tahminleri de yapılıyor.