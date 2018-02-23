23/02/2018 07:32
Flaş yangında zehirlenen 8 asker hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesi İlçe Jandarma Komutanlığında yangın çıktı. Çıkan zehirli dumandan etkilenen 8 asker hastanede tedaviye alındı
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığının çamaşırhane bölümünde çamaşır makinesinden çıkan yangına müdahale eden 8 asker, dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen askerler ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.