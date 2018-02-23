Afrin'e girmeye çalışan terör konvoyu vuruldu

Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde çok sayıda mühimmat bulunan konvoy vuruldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA