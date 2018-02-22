Şüpheli binanın içinden plastik dinamit ve oyuncak bomba çıktı

Ataşehir Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmandaki dairede bomba görüldüğü yönünde polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ekipler olay yerine sevk edildi

Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyin plastik dinamit lokumları ve saatle süslenmiş oyuncak bomba olduğu belirlendi.