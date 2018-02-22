22/02/2018 12:28


Minik hayvanseverden alkışlanacak hareket

Elif Deniz Koç

Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayvansever Elif Deniz Koç, 6 aydır biriktirdiği harçlığıyla evlerinin önündeki çocuk parkına küçük bir kedi evi yaptırdı

Sokak hayvalarına olan sevgisiyle bilinen Elif, harçlıklarıyla her hafta sonu çeşitli yiyecekler alıp, barınak yaptırdığı kedileri besliyor ve boş zamanlarını sokak hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.Arkadaşlarına da hayvan sevgisini aşılayan Elif'e mahalle sakinleri kedi maması alarak ve övgü dolu sözlerle destek oluyor.Elif Deniz Koç, hayvan sevgisinin hep içinde var olduğunu, kedilere karşı ise daha farklı bir sevgi beslediğini söyledi.

Kedi barınağı yaptırmak için harçlıklarıyla 200 lira biriktirdiğini anlatan Koç, "Kedileri çok seviyorum. Kış geliyor, üşüyüp hasta olabilirler. Kendim kartonlardan kedi evi yapıyordum ama olmuyordu." diye konuştu.

İnsanların sokak hayvanlarına eziyet etmesine üzüldüğünü dile getiren Koç, "Bazı insanlar hayvanlara eziyet ediyor. Yapmamaları lazım, kötü bir şey. Bazen de yemeklerini koyarken yerlere atıp gidiyorlar, etrafı kirletiyorlar. Bunu da yapmamaları lazım. Ben harçlıklarımla bir şeyler alıp kedi kaplarına koyuyorum. Kediler de yiyip mutlu oluyor." ifadesini kullandı.


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