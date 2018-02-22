22/02/2018 10:07


10 Şubat ehliyet sınavı sonucu öğren

ehliyet sınav sonucu

Binlerce sürücü adayı 10 Şubat'ta sınava girdi. Adaylar sonuçların açıklanmasını merakla beklerken bugün sonuçlar adayların erişimine açıldı

MEB bugün internet sitesinden belirtilen tarihte yani 22 Şubat’ta sonuçları erişime açtı. Sorgulama yapanlar sınavı geçmek için gereken puanı ve itiraz için gerekli detayları merak ediyor.

EHLİYET SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

Sürücü adayları, ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, “direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.


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