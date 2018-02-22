22/02/2018 07:55


Havalar soğuyacak sağanak ve kar yağışı geliyor

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde kar yağışı bazı illerde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı,Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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