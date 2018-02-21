21/02/2018 16:21


Teröristler tarafından atılan roketler Hatay'a düştü

roket

YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü

Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine Güzelce Jandarma Karakoluna bağlı unsurlar sevk edilirken Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayran da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Roketin düştüğü sırada binanın çatısında olduğunu ifade eden Haydar Aksoy, "Damda oturuyorduk. Birden ses geldi. Bizim tarlanın arka tarafına bomba düştü. Komşumuzun camı kırıldı. Bir de arka tarafımıza düştü. Şu an olay yerindeyiz. Yerdeki roket. Bir ses geldi birden ‘bom’ dedi. Evler, camlar sallandı. Düştüğünde gördük, duman kalktı” dedi.

Evinin önüne düşen roket sonucu açılan çukura zeytin fidanı dikeceğini söyleyen Cuma Kaçar adlı vatandaş, "Evimizin önüne roket düştü. Çok şükür bir ev ya da canlıya zarar gelmedi. Bomba kalktığı zaman zeytinimizi dikeceğiz. Zeytin Dalı operasyonuna da devam edeceğiz. Allah, ordumuza, milletimize kaza bela vermesin. Çukurdan zeytin çıkacak. Bu da zeytin dalının bir eseri olacak" dedi.


roket
Teröristler tarafından atılan roketler Hatay'a düştü
mavi balina oyunu
Mavi balina oyununu oynayan genç kendini asarak intihar etti
cumhur ittifakı
Cumhur ittifakı Meclis'e sunuldu işte detaylar
şehit haberleri
Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Türkiye nüfusu
TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek
İlgili Haberler
mavi balina oyunu

Mavi balina oyununu oynayan genç kendini asarak intihar etti

şehit haberleri

Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

göçmen

Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatının 33. gününde TSK'dan önemli açıklama

Son Dakika Haberleri
cumhur ittifakı

Cumhur ittifakı Meclis'e sunuldu işte detaylar

Türkiye nüfusu

TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı

Ayla Akat Ata

HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam