21/02/2018 16:18


Mavi balina oyununu oynayan genç kendini asarak intihar etti

mavi balina oyunu

Bursa'da yaşayan 16 yaşındaki bir gencin, Mavi balina oyununu oynadıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

Gencin kendini asarat intihar etmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı cinayet bürosu ekiplerinin yürüttüğü belirtildi.Yaşamını yitiren gencin ağabeyi, evlerinde bilgisayar olmadığını ve kardeşinin bazı geceler bu oyunu oynamak için arkadaşına gittiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, ağabeyi, "Oyunun 40'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik" dedi.

DHA, intihar eden gencin birlikte oyun oynadığı iddia edilen arkadaşının da hastanede olduğunu ve annesinin oğlunun fotoğrafını "Mavi Balina oyunu bu hale getirdi" notuyla sosyal medyada paylaştığını belirtti.

Mavi Balina, gençler arasında hızla yayılan ve dünyada 100'den fazla intihar vakasıyla bağdaştırılan bir dijital oyun. Türkiye'de daha önce de üç kişinin intiharının bu oyunla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.


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