21/02/2018 10:15


Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı

göçmen

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalanırken 1 organizatörün de gözaltına alındığı öğrenildi

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı bölgesinde bir fiber teknenin yanında bir grup yabancı uyruklu tespit etti.Operasyonda 6'sı kadın, 5'i çocuk 17 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen Ö.P. gözaltına alındı. "Battaniye, ilaç, su ve yiyecek" gibi insani yardımların yapıldığı 17 kaçak göçmen, işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


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