21/02/2018 10:04


Zeytin Dalı harekatının 33. gününde TSK'dan önemli açıklama

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekatının 33. gününde yaşanan son dakika gelişmeleri hakkında bilgi verdi

TSK tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.

 


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