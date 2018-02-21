21/02/2018 10:01


Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 25 Şubat Pazar günü itibariyle karla karışık yağış beklendiğini açıkladı

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

İstanbul'da bugün hava durumu ise; çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

 

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