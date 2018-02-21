21/02/2018 08:26


İstanbullular dikkat 2 gün boyunca sular kesik olacak

su kesintisi

Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz’un bazı kesimlerinde bugün ve yarın 16 saat boyunca sular kesik olacak. Kesintinin sebebinin İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi olduğu bildirildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00 ile 22 Şubat 01.00 arasında 16 saat süreyle Bakırköy’de Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile Bahçelievler’de Bahçelievler Mahallesi’ne su verilemeyecek.

Beykoz’da da yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 22 Şubat 11.00 arasında 12 saat süreyle Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.

Bakırköy Basınköy Mahallesi

Başlama Tarihi:20.2.2018 – 16:01

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah

Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:20.2.2018 – 22:37

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Fatih

Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah,Sururi Mah

Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 21.2.2018 – 00:07

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer

Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah

Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:21.2.2018 – 01:27

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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