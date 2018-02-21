İstanbullular dikkat 2 gün boyunca sular kesik olacak
Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz’un bazı kesimlerinde bugün ve yarın 16 saat boyunca sular kesik olacak. Kesintinin sebebinin İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi olduğu bildirildi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00 ile 22 Şubat 01.00 arasında 16 saat süreyle Bakırköy’de Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile Bahçelievler’de Bahçelievler Mahallesi’ne su verilemeyecek.
Beykoz’da da yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 22 Şubat 11.00 arasında 12 saat süreyle Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.
Bakırköy Basınköy Mahallesi
Başlama Tarihi:20.2.2018 – 16:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah
Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:20.2.2018 – 22:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah,Sururi Mah
Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 21.2.2018 – 00:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:21.2.2018 – 01:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.