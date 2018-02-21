Refah Sınır Kapısı bugünden itibaren 4 gün boyunca açık olacak

İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı bugün itibariyle 4 gün boyunca açık olacak

Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı yarından itibaren 4 gün süreyle açacağı belirtildi.

Mısır tarafında yaklaşık 10 gündür mahsur kalan 69 kişinin geçişi için dün kapı kısa süreliğine açılmıştı.Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.