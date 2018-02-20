4.5 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında flaş gelişme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir düğün evindeki 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan Sedat Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Caninin 66 yıl hapsi isteniyor

Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, ’Şüphelinin henüz 4.5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını’ isteyerek, şüpheliye en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sedat Keser hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu’nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi. Hazırlanan iddianame, dava açılmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.