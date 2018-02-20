20/02/2018 09:05


Çocuklara cinsel istismara yönelik hükümetten flaş adım

cinsel istismar

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuk istismarcıları için oluşturulacak bir komisyon ile gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu

Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirterek, “Komisyonun kuruluş amacı, çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar aldığımız bütün tedbirlerin gözden geçirilerek daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu çalışmak ve en kısa sürede hükümetimize yasal ve idari açısından yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacaktır. Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak, yasal düzenleme gerektiren hususlar TBMM’de yasalaştırılacak, idari tedbirle yapılacak hususlarda gerekli düzenlemeler yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça karşı, ahlaksızlığa, saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin, devlet kurumlarımızın başta gelen vazifesidir” dedi.

Çocuklara dönük cinsel istismar suçları başta olmak üzere suçların işlenmesini tamamen ortadan kaldırmanın sadece hükümetin çalışması ile ortadan kaldırılabilecek bir husus olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin çocukları mağdur eden kişilerle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, “Sadece cezalarla bu meseleyi halledemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Elbette en ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır. Bu düzenlemenin içinde cezaların artırılması konusu ayrıca ele alınacak. 12 yaşı doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek, başka düzenlemeler rapor sonunda hayata geçirilecektir. Bu işin bir boyutu, çocuklarımız istismar edildikten sonra devreye giren boyutu, bunun caydırıcı yönü var. Ama bizim bu suçları önleyici ve bu tür suçlara karşı çocuklarımızı koruyucu adımları atmaya hepimizin özen göstermesi lazım. Burada sorumluluk 80 milyon insanımıza aittir. Bu tür sapıklarla, suçlularla, bu tür eğilimi olan kişilerle birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

 


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