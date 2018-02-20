20/02/2018 09:03


FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 170 gözaltı kararı var

gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, örgütün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenledi.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

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