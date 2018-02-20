20/02/2018 08:49


Yurtta havalar nasıl olacak 20 Şubat il il hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Hava sıcaklıkları ülkenin güneyinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde ise değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu 11

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13


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