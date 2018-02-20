20/02/2018 08:05


Ege Denizi açıklarında deprem

ege denizi deprem

Ege Denizi açıklarında bugün saat 06.52'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD tarafından elde edilen verilere göre, Ege Denizi’nde Yunanistan'ın Magnesia-Alonnisos Adası açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak 180 kilometre ile Gökçeada’ya bağlı Uğurlu köyü olduğu kaydedildi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 18.1 kilometre olarak belirledi.

 

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