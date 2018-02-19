19/02/2018 17:36


Ecem Balcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Süleyman Kara

5 Ocak'ta kaybolan ve Çarşı Grubu da dahil herkesin aradığı 17 yaşındaki Ecem Balcı hayatını kaybetmişti. Balcı cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen Süleyman Kara, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Balcı'nın annesi Esra Ercömert de 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atlayarak hayatına son verdi.Ercömert’in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem’i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem’i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara’yı cezaevinden çıkararak sorgularken yakınlarını da gözaltına alıp emniyete getirdi.

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem’in öldürüldükten sonra Gölcük’te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara’nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem’in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı’nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya’nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Ecem Balcı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Kara ve diğer şüphelilerin bugün Gölcük Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Süleyman Kara, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

 


Süleyman Kara
Ecem Balcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
turizm ve cevre bakanligi
Ataoğlu, Tanıtım Değişerek, Pazarlama Gelişerek Devam Edecek
sele kapılan askerler
Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor
Sergey Lavrov
Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'
Turan Özdemir
Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü
İlgili Haberler
sele kapılan askerler

Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor

zeytin dalı harekatı

Açıklama yapıldı etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

marmara depremi

Kandilli Rasathanesi Müdüründen korkutan İstanbul depremi açıklaması

adana haberleri

Öğrenci servisine pompalı tüfekle ateş açtı, intihar etti

Son Dakika Haberleri
turizm ve cevre bakanligi

Ataoğlu, Tanıtım Değişerek, Pazarlama Gelişerek Devam Edecek

Sergey Lavrov

Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'

Turan Özdemir

Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü

Suzan Avcı

Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Sorunları akılla çözebilmek

Artık şu bir gerçek: TSK, Afrin’de büyük bir sınav verdi ve başarılara da imza atıyor. Yanı başımızdaki terör yuvalarını da dağıtıyor. Önündeki tek engel, dış güçlerin ...

Devam