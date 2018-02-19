Ecem Balcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme

5 Ocak'ta kaybolan ve Çarşı Grubu da dahil herkesin aradığı 17 yaşındaki Ecem Balcı hayatını kaybetmişti. Balcı cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen Süleyman Kara, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Balcı'nın annesi Esra Ercömert de 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atlayarak hayatına son verdi.Ercömert’in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem’i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem’i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara’yı cezaevinden çıkararak sorgularken yakınlarını da gözaltına alıp emniyete getirdi.

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem’in öldürüldükten sonra Gölcük’te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara’nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem’in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı’nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya’nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Ecem Balcı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Kara ve diğer şüphelilerin bugün Gölcük Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Süleyman Kara, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.