19/02/2018 12:27


Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor

sele kapılan askerler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sele kapılan zırhlı araçtaki 2 asker dün şehit olmuştu

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal ve Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal Kahramanmaraş'a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş ise Konya'ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Şanlıurfa milletvekilleri, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile askeri ve sivil erkan yer alıyor.


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