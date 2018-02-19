19/02/2018 11:12


Açıklama yapıldı etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 1 ay önce başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana bin 641 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1641 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamaya göre de teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."


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