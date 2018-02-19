19/02/2018 10:04


Öğrenci servisine pompalı tüfekle ateş açtı, intihar etti

adana haberleri

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Aykut Arık içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracına silahlı saldırı düzenledi

Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak yola devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel'in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı.

POLİS KARŞILIK VERDİ

Bu arada, olayı öğrenen polis saldırgan Aykut Arık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Arık,  sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada Arık bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Polise de ateş etmeye devam etti. Polis de karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde Arık'ın ağzına ateş ederek intihar ettiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da saldırganın kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi.

VELİLER ŞOK OLDU

Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Okul yöneticileri de başka bir servis aracı göndererek öğrencilerini aldırdı. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Sürücü Yüksel, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

 

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