Hava sıcaklıkları yükseliyor bahar kapıyı çalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre bugünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları yavaş yavaş artacak

Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları gün be gün ısınacak. Hafta ortasında kısa süre etkili olacak yağmurlara rağmen düşmeyecek olan hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar ulaşacak.

Ankara’da şubat ayının aynı dönemlerinde normalde ortalama sıcaklık istatistiklere göre 6 derece dolaylarında gezerken bu hafta boyunca 10 derecenin altına inmeyecek. Adım adım yükselecek sıcaklıklar hafta sonuna doğru 15 dereceye ulaşacak.

İzmir’de yeni haftanın tamamında yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları yağmura rağmen artmaya devam edecek. Yağmur hafta içinde yerel olarak etkisini kuvvetlendirerek olumsuz durumlara sebep olabilir.