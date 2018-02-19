19/02/2018 08:01


Soy ağacından sonra Şehit Listesi aranmaya başladı

şehit listesi

e-Devlet sisteminde soy ağacını öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2008 yılında erişime açılan “Şehitler Listesi”nde dedelerinin olup olmadığını araştırıyor

Aile büyükleri arasında savaşta hayatını kaybeden olup olmadığını, varsa hangi savaşta yer aldığını görüntülemek isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Listesi ekranına girmeye başladı. “Şehit Tespit Projesi” kapsamında sorgulama yapanlar aradıkları bilgilere ulaşabiliyor.

“Şehit tespit sistemi”nde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başlıkları yer alıyor.


şenol güneş
Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i
sigara zararları
Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor
kilic and kilic solicitors
Ankara Anlaşması’nda sorun yok, devam ediyor
mezzo bar londra
Haringey’in incisi Mezzo efsanesi geri döndü
Hakan Hatipoğlu
Hakan Hatipoğlu adaya veda mı ediyor
İlgili Haberler
zeytin dalı harekatı

Açıklama yapıldı etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

marmara depremi

Kandilli Rasathanesi Müdüründen korkutan İstanbul depremi açıklaması

adana haberleri

Öğrenci servisine pompalı tüfekle ateş açtı, intihar etti

güneşli hava

Hava sıcaklıkları yükseliyor bahar kapıyı çalacak

Son Dakika Haberleri
şenol güneş

Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i

kilic and kilic solicitors

Ankara Anlaşması’nda sorun yok, devam ediyor

sigara zararları

Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor

Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu adaya veda mı ediyor

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam