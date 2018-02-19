Soy ağacından sonra Şehit Listesi aranmaya başladı
e-Devlet sisteminde soy ağacını öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2008 yılında erişime açılan “Şehitler Listesi”nde dedelerinin olup olmadığını araştırıyor
Aile büyükleri arasında savaşta hayatını kaybeden olup olmadığını, varsa hangi savaşta yer aldığını görüntülemek isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Listesi ekranına girmeye başladı. “Şehit Tespit Projesi” kapsamında sorgulama yapanlar aradıkları bilgilere ulaşabiliyor.
“Şehit tespit sistemi”nde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başlıkları yer alıyor.