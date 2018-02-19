19/02/2018 07:45


Define ararken canlarından oldular

define

Tokat'ın Küçükbağlar Köyü yakınlarındaki Yığma tepe olarak bilinen Tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) alanındaki tünele girerek define arayan 4 kişi zehirlendi

Olay dün gece 22.30 civarında geldi ve tünelden kendi imkanları ile çıkmayı başaran 28 yaşındaki Zekai Ak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ile Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Bir kişinin güçlükle girebileceği tünele oksijen tüpü ve halat yardımı ile inen kurtarma ekibi tarafından Fatih Danışık (22) yaralı olarak kurtarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonrasında ise Halis Kaya (25) ile Olcay Kaya’nın (19) cansız bedenleri birer saat arayla bulundukları yerden çıkarıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Turan Uzun, yapılan ilk tespitlere göre şahısların girdikleri tüneldeki suyun tahliyesini yapmak için kullandıkları su motoruna elektrik veren jeneratörün çalışması sırasında çıkan egzoz gazından zehirlendiklerinin tahmin edildiğini söyledi. AFAD ekiplerinin zor şartlarda cenazeler ulaştığını ifade eden Uzun, yapılan incelemenin ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti. 


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