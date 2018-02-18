18/02/2018 08:06


Üs bölgelere saldırı hazırlığındaki terör hedefleri bombalandı

hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'ya ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladığını bildirdi

Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

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