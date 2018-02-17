17/02/2018 07:34


19 yaşındaki gencin ölümünde 'mavi balina' şüphesi

bolu haberleri

Bolu'da yaşanan olayda anne Nuray K, 19 yaşındaki oğlu Çağlar K.'yı evde bırakarak dışarı çıktı

Anne Nuray K. eve döndüğünde oğlu kapıyı açmayınca çevredeki esnafa haber verdi. Kapıyı kırarak içeri giren esnaf, Çağlar K.’yı yaşamına son vermiş halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Sinir krizi geçiren anne Nuray K. “Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim” diyerek gözyaşı döktü. Polis, intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan ‘Mavi Balina’ oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


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