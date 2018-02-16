16/02/2018 18:21
Erdoğan Atatürk'e hakaret eden Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Kadri Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşakanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan’a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu.