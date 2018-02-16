16/02/2018 17:55


'Kolsuz Agop' için İstanbul'da tören düzenlendi

Agop Kotoğyan

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Türkiye'nin en önemli cildiye uzmanlarından 'Kolsuz Agop' olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tören düzenlendi

Törene Kotoğyan ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları, diğer meslektaşları ve sevenleri katıldı.Törende, Agop Kotoğyan’ın annesinin bir mektubu okundu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

''Babam da okuma yazma bilmezdi. Sen hep okudun, hep çok çalıştın. Biz fukaraydık. Senin yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koymadık, koyamadık. Bak burada da açıklıyorum, herkes duysun. Oğlum sana yeterince yardım edemedik. Ben ve baban, hep üzüldük buna. Ama sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadın.”


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