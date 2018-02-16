16/02/2018 12:37


İzmir'de düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

helikopter düştü

İzmir Çiğli'deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen ve iki pilotun şehit olduğu uçağın enkazına ulaşıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu amacıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatının kesildiği bildirildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."


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