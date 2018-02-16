16/02/2018 12:29


Suriye sınırına giderken can veren Büşra için son görev

Büşra Boyacı

Görev nedeniyle Suriye sınırına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hatay Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli paramedik Büşra Boyacı gözyaşları içinde toprağa verildi

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Büşra Boyacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi. Boyacı'nın tabutunu ambulanstan alan arkadaşları omuzlarında taşıdı. Burada Boyacı'nın annesi Ayşe, babası Mehmet ile kardeşleri Havva ve Emine ile Kara Harp Okulu öğrencisi Ahmet  Boyacı gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Boyacı kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Düzenlenen törende Büşra'nın hayatını anlatan kısa bir konuşmayı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu yaptı. Bayramoğlu'nun konuşmasının ardından Büşra Boyacı için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören boyunca kız kardeşleri Emine ve Havva ablalarının tabutuna sarılıp yanından ayrılmak istemedi.

Trafik kazası sonucu hayata veda eden Büşra Boyacı'nın geçen yıl mayıs ayında Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde göreve başladığı belirtildi. Okunan duanın ardından Boyacı'nın cenazesi götürüldüğü Oğlakören Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.


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