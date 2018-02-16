Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı
Ankara'da geçtiğimiz günlerde Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9'u Suriye uyruklu 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakılırken, 7'si tutuklama, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.