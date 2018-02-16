16/02/2018 10:54


Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Vergi Dairesi Başkanlığı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9'u Suriye uyruklu 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakılırken, 7'si tutuklama, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

soyağacı sorgulama
Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike
abd türkiye
Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi
Vergi Dairesi Başkanlığı
Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı
flaş haber
İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak
İlgili Haberler
flaş haber

İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var

deprem haberleri

Girit açıklarında korkutan deprem

Ankara Palas

Ankara'da Tillerson protestosuna polis müdahale etti

Alt-üst soy raporu

5 milyonu aşkın kişi bir günde 'soy ağacı'nı sorguladı

Son Dakika Haberleri
soyağacı sorgulama

Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike

abd türkiye

Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak

isveç turist

Türkiye'yi tercih eden İsveçli turist sayısında yüzde 83'lük artış

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam