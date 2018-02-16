16/02/2018 08:16
5 milyonu aşkın kişi bir günde 'soy ağacı'nı sorguladı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alt-üst soy raporuna bir günde kaç kişinin baktığını duyurdu
"Alt-üst soy raporu"nda bir günde 5 milyon 32 bin 288 belge üretildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, e Devlet'ten alınan "Alt-üst soy raporu"nun son 24 saatte üretilen belge sayısı verildi.
Paylaşımda, "Saat 23.00 itibarıyla (son 24 saat) cevaplanan istek sayısı: 5 milyon 32 bin 288." ifadeleri kullanıldı.