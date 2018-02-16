16/02/2018 08:09


Kapatılan ve kurulan enstitü ve fakültelerin isimleri Resmi Gazete'de

resmi gazete

Bazı enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

KURULAN ENSTİTÜLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.


soyağacı sorgulama
Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike
abd türkiye
Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi
Vergi Dairesi Başkanlığı
Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı
flaş haber
İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak
İlgili Haberler
Vergi Dairesi Başkanlığı

Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı

flaş haber

İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var

deprem haberleri

Girit açıklarında korkutan deprem

Ankara Palas

Ankara'da Tillerson protestosuna polis müdahale etti

Son Dakika Haberleri
soyağacı sorgulama

Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike

abd türkiye

Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak

isveç turist

Türkiye'yi tercih eden İsveçli turist sayısında yüzde 83'lük artış

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam