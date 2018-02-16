16/02/2018 07:46


Hafta sonu doğuda kar batıda güneşli hava bekleniyor

yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu doğuda kar yağışı etkili olacak. Batıda ise yazdan kalma günler yaşanacak

Hafta sonu yurdun büyük kısmında bulutlu hava etkili olacak. Pazar günü batı kesimler bir günlüğüne güneş hasretini giderecek. Yeni hafta ise yağışlarla başlayacak, yeni haftanın ilerleyen günlerinde Akdeniz kıyılarında yoğun yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz ile İstanbul’un Anadolu yakası, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya’nın batı ilçelerinde(Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.


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