15/02/2018 19:00


Afrin operasyonuna görevli olarak gidiyordu, hayatını kaybetti

Büşra Boyacı

Zeytin Dalı harekâtında görevli olarak sınıra giden 112 Acil Sağlık ekibinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 22 yaşındaki Büşra Boyacı hayatını kaybetti

Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedaviye alındı. Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


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