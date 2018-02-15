15/02/2018 15:46


Efsane spiker Tuna Huş için son görev

Tuna Huş

Geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş için Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Fahrettin Tivnikli Camii'nde tören düzenlendi. Huş'un cenazesine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve sevenleri katıldı

Efsane spiker Huş için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Huş'un naaşı cenaze aracına taşındı. Huş'un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Efsane spikerin naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü. Efsane spikerin eşi Berrin Huş, “Artık diyecek bir lafımız yok. Son nokta. Tuna'yı uğurluyoruz bugün ama hep kalbimizde olacak. O bizim meleğimizdi. Gittiği yerde huzur içinde yatsın” dedi.

 

cami saldırı
Terörist yandaşlarının camilere saldırıları sürüyor
Rex Tillerson
Rex Tillerson-Erdoğan görüşmesi başladı
Parçalı Güneş tutulması
Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenecek mi
Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım'dan 20. yıla özel duygusal açıklama
dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı ABD'deki kanlı saldırıyı kınadı
İlgili Haberler
dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı ABD'deki kanlı saldırıyı kınadı

deprem haberleri

Antalya'da korkutan deprem

sağanak yağış

Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

güneşli hava

Meteoroloji açıkladı hava sıcaklıkları artıyor

Son Dakika Haberleri
cami saldırı

Terörist yandaşlarının camilere saldırıları sürüyor

Rex Tillerson

Rex Tillerson-Erdoğan görüşmesi başladı

Parçalı Güneş tutulması

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenecek mi

Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım'dan 20. yıla özel duygusal açıklama

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam