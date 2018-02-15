Efsane spiker Tuna Huş için son görev

Geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş için Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Fahrettin Tivnikli Camii'nde tören düzenlendi. Huş'un cenazesine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve sevenleri katıldı

Efsane spiker Huş için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Huş'un naaşı cenaze aracına taşındı. Huş'un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Efsane spikerin naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü. Efsane spikerin eşi Berrin Huş, “Artık diyecek bir lafımız yok. Son nokta. Tuna'yı uğurluyoruz bugün ama hep kalbimizde olacak. O bizim meleğimizdi. Gittiği yerde huzur içinde yatsın” dedi.