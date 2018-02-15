Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı

Alınan son bilgiye göre Edirne ile Tekirdağ'ın güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, akşam saatlerinden sonra Edirne (Enez, İpsala ve Keşan) ve Tekirdağ'ın (Malkara ve Şarköy) güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi öngörülüyor.