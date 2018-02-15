Meteoroloji açıkladı hava sıcaklıkları artıyor
Meteorolojiden edinilen son bilgiye göre yurt genelinde hava sıcaklığı 1 ila 3 derece arasında artış gösterecek
Rüzgar, genellikle güney, güneydoğu kesimlerde doğu, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.
İL İL HAVA DURUMU:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri yağmurlu
20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13