15/02/2018 09:22


Meteoroloji açıkladı hava sıcaklıkları artıyor

güneşli hava

Meteorolojiden edinilen son bilgiye göre yurt genelinde hava sıcaklığı 1 ila 3 derece arasında artış gösterecek

Rüzgar, genellikle güney, güneydoğu kesimlerde doğu, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

İL İL HAVA DURUMU:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri yağmurlu

20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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