15/02/2018 08:19


E-Devlet Soyağacı sorgulama uygulamasına giriş yapılıyor mu

Soyağacı sorgulama

Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan E-Devlet soyağacı sorgulama sayfası vatandaşların kullanımına yeniden açıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebiliyorlar. Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu"nun sorgulama sayfası yeniden açıldı.

Alınan bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

 
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