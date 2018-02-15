Kız öğrenciler aniden fenalaşınca hastaneye kaldırdılar

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Güzelyurt Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda dün akşam yemeği sonrası öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin başvurusu üzerine yürt idaresi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 30 kişilik kız öğrenci yurdundaki öğrencilerden 14'ü gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenci yurdundaki yemeklerin yurttaki özel aşçılar tarafından yapıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.