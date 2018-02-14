14/02/2018 19:43


Hasan Ferit Gedik cinayetiyle ilgili görülen davada karar çıktı

Hasan Ferit Gedik

Maltepe'nin Gülsuyu mahallesinde 5 yıl önce çıkan ve Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği çok sayıda kişininse yaralandığı olaylara ilişkin dava görülmeye devam edildi

Alınan karara göre  3 sanık kasten öldürme, 3 sanık ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplamda 47.5’er yıl hapis cezasına çaptırıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Sanık Zafer Turhan’ın avukatı ise, “Müvekkilim örgüt yöneticiliğinden suçlanmaktadır. Bu tahkikatın savcısı FETÖ’den ihraç edilmiştir. Bu olay FETÖ’nün ilişkileridir. Gezi olaylarında olduğu gibidir. Müvekkilimin olayla bir ilgisi yoktur. Herhangi bir suçu yoktur. Bu davanın ana noktası Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesi olayıdır. Müvekkilimin iştirak ettiği veya bu olayla ilgili olarak azmettirici eylem içerisinde olduğu yine dosya kapsamında sabit değildir. Diğer suçlardan da müvekkilimin irtibatı yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

 Mahkeme Heyeti tutuklu sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep’e kasten öldürmek, Gökhan Aktaş, Abdullah Kıyak ve Yalçın İleri’ye ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplamda 47,5 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıkları ise yağma ve kasten yaralama suçları başta olmak üzere haklarında açılan davalardan 7,5 aydan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar Mert Kazan, Ferhat Keleş ve Zafer Turhan’a verilen hapis cezalarının miktarları ve tutuklu kaldıkları süreyi da göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme Heyeti ayrıca, sanık Göksel Kesici’nin, yargılama sürecinde vefat ettiği için hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesine karar verdi.

Kaynak: Hürriyet


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