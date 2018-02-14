Aynı kaderi yaşayan çift yıllar sonra hayatlarını birleştirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çocukluk yaşlarında geçirdikleri rahatsızlık sonucu felç olan Recep ve Yasemin çifti sosyal medyada tanışarak yuva kurdu. Çift, engelleri aşmanın mutluluğuyla huzurlu bir hayat yaşıyor

38 yaşındaki Recep Derin, yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki engelliler sayfasında eşine rastladığını ve tanışmak için kendisine mesaj gönderdiğini söyledi.Zaman içerisinde arkadaşlıklarının ilerlediğini ve kendisine aşık olduğunu belirten Derin, şöyle devam etti:

"Kendisine, 'Benim niyetim ciddi, seni istemeye geleceğim.' dedim. Ailesi karşı çıkmadı. Kendisini isteme esnasında aynı hastanede, aynı yılda yattığımız ortaya çıktı. Kader ağımızı hastanede örmüş. Hastalık bahane, evlilik şahane. Herkese de böyle bir mutluluk nasip etsin inşallah. Aşkta, 'engel' diye bir şey yok. 'Engelliler evlenemez, mutlu olamaz' diye de bir şey yok. Allah'a şükür biz gezeriz, işimizi görürüz, pazara çıkarız, alışverişimizi, yemeğimizi beraber yaparız. Allah uzun ömür verirse inşallah devamı da gelir. Biz iki kişi, tek vücuduz. Birbirimizin eli ayağı oluyoruz."

"Her engel aşılır"

Dışarıya çıktıklarında insanların engellilere acıma duygusuyla bakmamalarını isteyen Derin, "Biz de sonuçta bir insanız. Tekerlekli sandalyenin üstüne oturmakla insanlığımız gitmiyor. Bize şefkat ve sevgiyle yaklaşırlarsa mutlu oluruz. Bizler de değer görmek istiyoruz. Eşimle birbirimize hoşgörü ve sevgiyle davranıyoruz. Acımalarını istemiyoruz. Evlilikte, aşkta, sevgide hiçbir engel olmamalı. Mutluluğun önüne geçmek için 'elin yamuk, gözün görmüyor, ayağın topal' diye bahaneler olmamalı. Her engel aşılır." ifadelerini kullandı.

Yasemin Derin de sevginin engel tanımadığını ifade ederek, mutlu olmak için insanların çaba harcaması gerektiğini dile getirdi.

Kendisinin evleneceğini hiç düşünmediğini aktaran Derin, "Her zaman, 'Benim yaşımdakiler evlendi, çoluk çocuğa karıştı.' derdim. Açıkçası üzülürdüm. Bana, 'Üzülme, Allah'ın gücüne gider.' dediler. Sonra üzülmedim ve kaderime razı oldum. Alnımızda ne yazılıyorsa o oluyor, kader. Recep'i tanıdıktan sonra değiştim. Daha mutlu bir kişi oldum." dedi.