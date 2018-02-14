Hasta eşini aşkıyla tedavi ediyor

Amasya'da yaşayan 72 yaşındaki Dursun Cantürk, alzaymır hastası 53 yıllık eşi Gülşen Cantürk'ü aşkıyla tedavi ediyor

Kentin Merzifon ilçesinde yaşayan çift, 10 yıl önce tanıştıkları "alzaymır" hastalığıyla mücadele ediyor. Teşhis konulduktan sonra eşine tedavi sürecinde sürekli destek olan 72 yaşındaki Cantürk, 10 yıllık süreçte eşine büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Hastalığın ilerlemesi üzerine teşhisten kısa süre sonra yatağa bağımlı hale gelen hayat arkadaşını yalnız bırakmayan Dursun Cantürk, ilerleyen yaşına rağmen eşinin bakımını özveriyle yapıyor.

Cantürk, yaptığı açıklamada, eşiyle görücü usulü evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu, çocuklarının hepsinin il dışında yaşadığını söyledi.

Eşiyle çok mutlu bir evlilikleri olduğunu Cantürk, şunları dile getirdi:

"Ben eşime bakmaktan memnunum, sevgiyle bakıyorum ona, bakmaya da devam edeceğim. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, sevgimiz hala devam ediyor. Şimdi konuşamıyor, kimseyi tanımıyor, sadece beni gördüğünde tebessüm ediyor. Genç çiftler birbirine sevgi ve saygı göstersinler. Bizim sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. O sevgi ve saygı bizi buraya kadar getirdi. Eşim rahatsız, ben şimdi eşime bakıyorum. Eğer ben aynı durumda olsaydım o da bana bakardı, buna eminim, eşime çok güveniyorum."

Rahatsızlandıktan sonra eşini kimseye muhtaç ettirmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Cantürk, "Hastalığından sonra ben eşimi daha çok sevmeye başladım, diğer odada bile özlüyorum onu, geliyorum hemen öpüyorum o da bana tebessüm ediyor bu bile gösteriyor aramızdaki sevgiyi, o bana gözleriyle ifade ediyor sevgisini." diye konuştu.

Hayatın yükünü birlikte taşıdığı eşine şimdi zor zamanında destek olduğunu anlatan Cantürk, "Herkes eşine baksın, yalnız bırakmasın, Allah, kadını erkeklere emanet etmiştir, Ben kimseye muhtaç etmem onu, Allah bana sağlık versin, ben ona sonuna kadar bakarım. 'Bakımevine falan ver' diyorlar verir miyim ben hiç. Ben onu diğer odadan özlüyorum, bu ona olan sevgimden kaynaklanıyor." sözlerine yer verdi.